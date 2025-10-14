Il business delle truffe con la sala operativa nel bungalow in vacanza e la nonnina milanese custode dei gioielli
Poco più di settantant'anni. In alcuni casi quasi la stessa età degli ignari pensionati che venivano truffati e raggirati senza che facessero in tempo ad accorgersene. E ormai la banda era già lontana con il bottino. Soprattutto soldi e gioielli preziosi, in alcuni casi i ricordi di una vita.La.
