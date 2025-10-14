Il business della diffamazione online | Mi hai dato del cretino paga 2500 euro
Ci sono Susanna Ceccardi, Simone Pillon, Licia Ronzulli e Daniele Capezzone. Ma anche l’ex deputato leghista Guglielmo Golinelli, David Parenzo, Morgan e Alessandro Basciano. Italo Bocchino invece ha smesso, anche se l’impegno gli pare meritorio. Sono i vip o politici che hanno cominciato a chiedere ai propri hater un risarcimento per gli insulti ricevuti sui social network. Lo fanno attraverso diverse società o studi legali che hanno questo nuovo core business. Ne parla oggi Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano. Gli studi legali e le richieste di risarcimento. Tra questi c’è lo studio legale Virgili di Modena. 🔗 Leggi su Open.online
