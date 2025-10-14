Il buco magnetico dell’Atlantico cresce e cambia posizione | cosa significa per la Terra

Gli scienziati hanno scoperto che un “buco” nel campo magnetico terrestre, noto come Anomalia del Sud Atlantico, si sta espandendo e spostandosi verso l’Africa: dal 2014, è cresciuto di un’area pari a 15 volte le dimensioni dell’Italia, minacciando la sicurezza spaziale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

