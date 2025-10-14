Il Brasile subisce una rimonta catastrofica contro il Giappone | prende tre gol in 19 minuti

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancelotti è senza parole dopo la sconfitta del Brasile contro il Giappone: in vantaggio di 2 gol all'intervallo ha subito una rimonta clamorosa nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

brasile subisce rimonta catastroficaIl Brasile subisce una rimonta catastrofica contro il Giappone: prende tre gol in 19 minuti - Ancelotti è senza parole dopo la sconfitta del Brasile contro il Giappone: in vantaggio di 2 gol all'intervallo ha subito una rimonta clamorosa nel secondo ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Brasile Subisce Rimonta Catastrofica