Il Brasile subisce una rimonta catastrofica contro il Giappone | prende tre gol in 19 minuti
Ancelotti è senza parole dopo la sconfitta del Brasile contro il Giappone: in vantaggio di 2 gol all'intervallo ha subito una rimonta clamorosa nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
