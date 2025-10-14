Il branco lo aspetta fuori dalla scuola e lo accoltella al fianco | 15enne finisce in ospedale
Un ragazzo di 15 anni è finito all'ospedale dei Pellegrini a Napoli dopo essere stato più volte accoltellato. Il giovane non è in pericolo di vita e i medici gli hanno prescritto 10 giorni di prognosi.Cosa è successoSecondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo sarebbe stato. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
Manuela, una nostra grande tifosa, ci racconta cosa significa per lei essere parte del branco rossoblù. ? Cosa ti aspetta? Tante emozioni da vivere, e quella spinta che solo il PalaPirossigeno sa dare! ? Aesso tocca a te scrivere la tua storia con noi. S - facebook.com Vai su Facebook
Pestato dal branco a 17 anni nel parco davanti a scuola - Un 17enne di Viterbo ieri mattina è stato picchiato da tre ragazzi incappucciati, che dopo averlo lasciato a terra sanguinante sono fuggiti. Secondo ilmessaggero.it
Toro in fuga per le strade di Oggiono, carica una donna che sta andando a prendere il figlio a scuola - Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 marzo, un toro si è aggirato per le strade di Oggiono (Lecco) in libertà. Da fanpage.it