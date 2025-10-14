Il Boomer candidato all’Ambrogino | Il Buslaghi e gli altri rosicano A chi lo darei io? Agli artisti dimenticati

Milano, 14 ottobre 2025 – Nei suoi video ritrae con spirito scanzonato e mai volgar e vizi e virtù di Milano e dei milanesi. Non trasgredendo a una regola spesso valida, per cui si possono affrontare temi dirimenti (per dire, il rapporto fra generazioni) parlando apparentemente di altro. E facendolo con il sorriso sulle labbra. Questi motivi dimostrano come non appaia affatto campata per aria la proposta, formulata dal consigliere comunale dei Riformisti Daniele Nahum, di assegnare al Boomer Milanese (due milioni 290mila e rotti follower su TikTok) l'Ambrogino d'oro, massima onorificenza del Comune di Milano.

Il Boomer candidato all’Ambrogino: “Il Buslaghi e gli altri rosicano. A chi lo darei io? Agli artisti dimenticati” - Intervista al popolare personaggio che su TikTok ritrae vizi e virtù di Milano e dei milanesi: “Ma questa città non è più quella che sentivo mia, nel linguaggio come nello stile di vita”. Riporta ilgiorno.it

"Il Boomer Milanese? Un animale mitologico, modello di spensieratezza in una città di precarietà assolute" - Un animale mitologico, modello di spensieratezza in una città di precarietà assolute" "Col Giangi ed il Buslaghi a far baldoria nella Milano degli anni Ottanta". Come scrive affaritaliani.it