Il bilancio di Ciattaglia Matelica quella rete mortifica la buona gara

"Dispiace per la sconfitta perché, pur essendo in emergenza, avevamo preparato la gara molto bene". Sono le prime parole di commento del tecnico Lorenzo Ciattaglia dopo il ko interno (primo della stagione) contro l’Urbino. "Nonostante le assenze – continua il tecnico – eravamo riusciti a mantenere il risultato positivo fino al novantesimo, giocandocela e creando le occasioni da rete. Poi, allo scadere, è arrivato questo gol che ha mortificato una buona prova della squadra. Il calcio purtroppo è così, a volte spietato, ti fa trovare la brutta sorpresa dietro all’ultima curva. Peccato perché venivamo da una settimana difficile in cui i ragazzi avevano lavorato con sacrificio e abnegazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il bilancio di Ciattaglia. "Matelica, quella rete mortifica la buona gara»

