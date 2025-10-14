Il bambino che vedeva gli Angeli | la storia emozionante di Davide

La storia vera di Davide Fiorillo, un bambino che ha ricevuto il dono veder e parlare con gli Angeli, un’anima pura e andata in Cielo a causa di una brutta malattia, ma che ha lasciato un segno indelebile. Il piccolo Davide aveva un grande desiderio: quello di andare in Paradiso. Ma come è possibile che. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il bambino che vedeva gli Angeli: la storia emozionante di Davide

