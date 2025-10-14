Ikea ospita un' iniziativa di sensibilizzazione sul tumore al seno

La Senologia dell’ospedale Cannizzaro porta la prevenzione del tumore mammario in Ikea, Catania con un’iniziativa rivolta alle dipendenti dello store. È infatti previsto per il 23 ottobre, dalle ore 10 e 30, un momento di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

