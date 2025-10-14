Ikea ospita un' iniziativa di sensibilizzazione sul tumore al seno

14 ott 2025

La Senologia dell’ospedale Cannizzaro porta la prevenzione del tumore mammario in Ikea, Catania con un’iniziativa rivolta alle dipendenti dello store. È infatti previsto per il 23 ottobre, dalle ore 10 e 30, un momento di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

