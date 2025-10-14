Ikea apre a Lecco | nuovo spazio di progettazione in centro città
Ikea sta per arrivare a Lecco. Non sarà un classico megastore con magazzino e ristorante, ma un nuovo concept studiato per avvicinare il marchio svedese ai centri urbani. Sta nascendo infatti il primo Ikea Plan and Order Point della provincia, che aprirà i battenti all'interno del centro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
PIAZZA SAN VITTORE "Ikea plan and order", il negozio Ikea dedicato ai centri cittadini, apre in piazza san Vittore. Da troppo tempo i locali posti di fronte a Banca Intesa erano sigillati. Una buona notizia direi, per l' economia cittadina.
Ikea apre a Lecco: nuovo spazio di progettazione in centro città - Il format innovativo del colosso svedese prende il posto dello storico negozio Benetton: un punto per progettare casa senza magazzino
Varese, in centro sta per sbarcare Ikea? - Negli spazi dell'ex Armeria Meschieri in arrivo un "plan and order point", il nuovo format dedicato alla progettazione d'interni
IKEA apre in piazza San Vittore a Varese con un nuovo format urbano - L'azienda svedese inaugura un Plan and Order Point nel centro di Varese, all'interno degli spazi che ospitavano lo storico negozio Armeria Meschieri