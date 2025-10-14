Ikea apre a Lecco | nuovo spazio di progettazione in centro città

Ikea sta per arrivare a Lecco. Non sarà un classico megastore con magazzino e ristorante, ma un nuovo concept studiato per avvicinare il marchio svedese ai centri urbani. Sta nascendo infatti il primo Ikea Plan and Order Point della provincia, che aprirà i battenti all'interno del centro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

