Igor Volley ancora un derby per le azzurre
Ancora un derby per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che domani, mercoledì 15 ottobre, alle 19.15 (diretta Rai Sport e Volleyball World Tv) ospita al Pala Igor l'imbattuta Chieri, reduce dall'impresa al tie-break contro Milano. Azzurre che dovranno fare a meno per l'occasione di Tatiana Tolok. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Ma quanto sono belle e brave le nostre ragazze della Igor Volley Novara che vincono la prima partita in casa vincendo il derby del Ticino contro il Busto Arsizio. Il loro sorriso è contagioso!
5 SECONDS CHALLENGE: Igor Volley Novara Players? #volleyball #ilovevolley #pallavolo #challenge
La Igor Volley si aggiudica il derby del Ticino: vittoria per 3-1 sull'Uyba di Busto Arsizio - Successo in casa per la Igor contro l'Eurotek Laica Uyba Dopo un buon esordio in trasferta, la Igor Volley si conferma anche in casa, superando l'Eurotek Laica Uyba di Busto Arsizio nel derby del Tici
