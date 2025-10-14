Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez l’annuncio del papà Francesco Moser sulla bimba in arrivo
Francesco Moser è apparso visibilmente commosso durante la trasmissione La volta buona. Nella puntata di oggi, martedì 14 ottobre, Caterina Balivo ha mostrato un servizio che ricordava la madre scomparsa, assente da tanto nei suoi pensieri. Ma il momento di maggiore intensità è arrivato mentre parlava della nipotina in arrivo e rivolgeva un messaggio a Ignazio, suo figlio. Cecilia Rodriguez è prossima al parto: la bimba, che porterà il nome Clara Isabel, sta per nascere (il fine settimana potrebbero essere i giorni giusti, ndr). Per la coppia, si tratta di un sogno che si avvera dopo anni di attesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
