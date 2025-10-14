Ieri in Campania | strage di Paupisi Ocone verso la perizia psichiatrica

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 13 ottobre 2025. Avellino – Un nuovo episodio di violenza armata scuote la tranquillità dell’hinterland irpino che, in una sola notta, è stato teatro di tre distinti atti criminosi. Dopo i colpi di pistola alla concessionaria e quelli contro un’altra attività nell’atripaldese, il nuovo episodio viene segnalato a Santa Lucia di Serino. ( LEGGI QUI ). Benevento – Salvatore Ocone, autore della strage familiare di Paupisi, resta in isolamento nel carcere di Campobasso dove è da due settimane; non si sa ancora se e eventualmente quando sarà trasferito a Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: strage di Paupisi, Ocone verso la perizia psichiatrica

Pluriomicidio di Paupisi, anche i figli colpiti in casa - Ocone ha confessato e raccontato le motivazioni del gesto: "Mia moglie era aggressiva e autoritaria" ... Secondo rainews.it

Strage di Paupisi, la 17enne è stata operata nella notte, è in prognosi riservata. I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre - Antonia Ocone, la figlia 17enne figlia di Elisabetta Polcino che ieri è stata trovata ferita nell'auto del padre in ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Strage familiare di Paupisi, sospeso il coma farmacologico per Antonia Ocone - Arrivano segnali incoraggianti da Antonia Ocone, la 16enne ridotta in fin di vita dal padre Salvatore, che ha ucciso la moglie Elisa Polcino e l'altro figlio, Cosimo. Da internapoli.it