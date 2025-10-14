Idf | Hamas consegna 4 bare a Croce Rossa
22.05 Un annuncio congiunto dell'Idf e dello Shin Bet riferisce che altre quattro bare con le salme di ostaggi deceduti sono state consegnate da Hamas alla Croce rossa. I mezzi degli operatori sono in viaggio verso le forze dell'Idf e dell'Isa nella Striscia di Gaza. Intanto Abu Mazen, presidente dell'Autorità Nazionale palestinese, ha condannato le esecuzioni sommarie e di massa compiute da Hamas e documentate a Gaza nei giorni scorsi definendoli 'crimini efferati'. "Queste violazioni devono essere fermate immediatamente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
