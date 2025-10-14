Apre oggi, da Magazzeno Art Gaze in via Testoni, a Bologna, la mostra ’ Icona chip ’, una doppia personale di Margherita Paoletti e Marco (Zed1) Burresi. E in realtà accostare la parola ’icona’ a ’chip’ sembrerebbe un grtave errore di senso, ma in questo caso è l’anagramma di Pinocchia che, per un gioco di mera assonanza, diventa un’icona da poco, popolare, in un ossimoro stridente e ammiccante. Ma perché Pinocchia? La storia è lunga: nel 1881 Carlo Collodi scrive Pinocchio che, nel vasto immaginario collettivo plasmato da questa fiaba, incarna il desiderio di crescere, di conquistare l’umanità attraverso la prova dell’esperienza e della vita vera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Icona chip’, doppia personale per Stefano Benni