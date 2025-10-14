I vicini | Peggio di un terremoto Uno dei fratelli voleva farsi saltare in aria pochi giorni fa
I testimoni dell’esplosione a Castel d’Azzano: “Svegliati dal boato. Quei tre vivevano chiusi in casa, uscivano di notte per rubare perché non avevano più niente”. Lo scoppio sarebbe stato innescato con una Molotov. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alcuni vicini hanno raccontato di aver assistito alla scena, descrivendo urla e spintoni prima dell’aggressione, e di aver chiamato subito i carabinieri per evitare il peggio #Pagani #Lite #Sangue #Feriti - facebook.com Vai su Facebook