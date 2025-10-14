i timori che la pace a gaza sia effimera e che riesploda la guerra

A Gaza dietro la kermesse hollywoodiana della pace in modalità simil Nobel con Trump protagonista assoluto, continua ad aleggiare lo spettro della guerra. Per quanto sia stato difficile raggiungere un cessate il fuoco, che ha portato alla liberazione degli ostaggi israeliani e al rilascio dei prigionieri palestinesi, il percorso verso la pace e l’eventuale ricostruzione sarà lungo e molto impervio. Molte cose devono ancora essere risolte. I motivi di scetticismo sono molteplici. Più che la devastazione e i lutti ciò che resta da rimuovere é soprattutto il terribile odio reciproco. Timori sottolineati dal presidente francese Macron che ha rimarcato come persista “un rischio di attacchi terroristici e di destabilizzazione a Gaza da parte di Hamas. 🔗 Leggi su Formiche.net

