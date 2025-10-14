I sorprendenti benefici e rischi di correre con il passeggino | le nuove scoperte sullo sport dei neo-genitori

14 ott 2025

Un nuovo studio americano ha scoperto che correre spingendo un passeggino può effettivamente riduce l’impatto sulle articolazioni, aumentando le forze torsionali sui piedi. La pratica, sempre più diffusa tra i genitori, sembra comportare dunque un equilibrio tra benefici e rischi, da gestire con la giusta postura, un’attrezzatura adeguata e maggiore consapevolezza del movimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

