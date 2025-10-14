I sorprendenti benefici e rischi di correre con il passeggino | le nuove scoperte sullo sport dei neo-genitori

Un nuovo studio americano ha scoperto che correre spingendo un passeggino può effettivamente riduce l’impatto sulle articolazioni, aumentando le forze torsionali sui piedi. La pratica, sempre più diffusa tra i genitori, sembra comportare dunque un equilibrio tra benefici e rischi, da gestire con la giusta postura, un’attrezzatura adeguata e maggiore consapevolezza del movimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it