I sogni di Massimo Ranieri volano in Friuli il concerto a Udine
Massimo Ranieri, cantautore fra i più amati, capace di vendere oltre 14 milioni di dischi nel mondo, continua il suo meraviglioso viaggio live. Dopo più di 800 repliche dello spettacolo “Sogno e son desto”, l’istrionico artista prosegue il suo racconto tra canto, recitazione, brani celebri. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Tutti i sogni di Massimo Ranieri. Il cantante scende nell’Arena - Dopo che è saltato il concerto dei Coma Cose – annullato a causa dei danni provocati agli impianti dal maltempo – la stagione riparte questo ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Massimo Ranieri al Teatro Arcimboldi con “Tutti i Sogni Ancora in Volo”: tutte le info - Non potevo perdermi l'occasione di assistere nuovamente a uno degli spettacoli più attesi della stagione milanese, e così mi sono segnato la data: il 10 ottobre 2025, Massimo Ranieri tornerà a incanta ... milanolife.it scrive
’Tutti i sogni’ di Massimo Ranieri: "Per la prima volta parlo d’amore" - Tutti i sogni ancora in volo tour dell’inossidabile Massimo Ranieri (foto), all’anagrafe Giovanni Calone, questa sera alle 21 approda all’arena La Regina di Cattolica con il suo carico di melodie ed ... Riporta ilrestodelcarlino.it