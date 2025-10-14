I sindaci lontani da Schlein che parlano ai moderati | vi spieghiamo la quarta gamba del centrosinistra

Una forza politica che punta a ottenere la doppia cifra alle elezioni nazionali del 2027. L'asticella del dieci per cento è piuttosto ambiziosa: una percentuale che supera i consensi attribuiti dai sondaggi a partiti come Alleanza Verdi e Sinistra, Forza Italia e Lega. Il cantiere della "quarta. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un filo sottile lega questi racconti a tutta la nostra comunità, radici salde nel ricordo di vissuti lontani. Bellissimi scritti con emozioni che emergono da ogni singola frase. - facebook.com Vai su Facebook

Troppo spesso i sindacati, a partire dalla CGIL, si comportano come un vero e proprio partito ombra della sinistra. Un tempo erano al fianco dei lavoratori, oggi sempre più lontani dai loro problemi reali. Vai su X

Elly Schlein riunisce a Bologna i sindaci Pd: «Contro lo scempio del governo alle autonomie locali» - Il «partito dei sindaci» oggi non è forte come quello che una ventina di anni fa contribuì alla nascita dei Democratici prima e del Pd poi, ma i «sindaci del partito» restano un punto di riferimento ... Da corrieredibologna.corriere.it

Schlein riunisce il “partito dei sindaci” a Bologna: “Ecco le nostre idee dalle città” - BOLOGNA – Elly Schlein chiama a raccolta il “partito dei sindaci”: il 14 e 15 novembre a Bologna, città guidata dal dem Matteo Lepore, si riuniranno gli amministratori del Pd che ogni giorno guidano ... Riporta bologna.repubblica.it

Schlein, appello ai sindaci: "Ci vediamo a Bologna" - "Stiamo preparando un grande appuntamento nazionale con i nostri amministratori e le nostre amministratrici: il 14 e 15 novembre al DumBo li riuniremo per fare emergere il buongoverno e le nostre ... Da ilrestodelcarlino.it