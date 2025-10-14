i propal vogliono boicottare anche la festa del cinema di roma

Dopo Venezia ecco che a finire nel mirino dei ProPal è la Festa del cinema di Roma. Infatti, proprio nel giorno in cui sono stati rilasciati gli ostaggi, agli organizzatori della kermesse e a tutta la filiera del cinema italiano, arriva una lettera firmata da circa cinquanta sigle, tra cui Aic (Autori italiani cinematografici), Articolo 21, Anpi Roma, Global Movement To Gaza, Bds. La richiesta è la solita: sostenere il boicottaggio di film, autori, registi, produttori e rappresentanze coinvolti con le istituzioni israeliane che non denuncino l'apartheid e le politiche criminali del governo israeliano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

