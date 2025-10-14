I ProPal vogliono boicottare anche la Festa del Cinema di Roma

Iltempo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Venezia ecco che a finire nel mirino dei ProPal è la Festa del cinema di Roma. Infatti, proprio nel giorno in cui sono stati rilasciati gli ostaggi, agli organizzatori della kermesse e a tutta la filiera del cinema italiano, arriva una lettera firmata da circa cinquanta sigle, tra cui Aic (Autori italiani cinematografici), Articolo 21, Anpi Roma, Global Movement To Gaza, Bds. La richiesta è la solita: sostenere il boicottaggio di film, autori, registi, produttori e rappresentanze coinvolti con le istituzioni israeliane che non denuncino l'apartheid e le politiche criminali del governo israeliano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

i propal vogliono boicottare anche la festa del cinema di roma

© Iltempo.it - I ProPal vogliono boicottare anche la Festa del Cinema di Roma

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

propal vogliono boicottare festaCensura sinistra, Anpi e ProPal alla Festa del Cinema di Roma: "Boicottate Israele" - La “Festa del Cinema” di Roma si trova al centro di un acceso dibattito politico e culturale. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Propal Vogliono Boicottare Festa