I pronostici di martedì 14 ottobre | Qualificazioni ai Mondiali e non solo

I pronostici di martedì 14 ottobre, ultima tornata di partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo anche l’Italia Questa parentesi di ottobre con le partite delle nazionali si conclude oggi, in campo anche l’ Italia che ha ormai poche speranze di qualificarsi ai Mondiali direttamente come prima del girone. La Norvegia continua a non perdere un colpo, e lo scarto nella differenza reti invece di diminuire in vista dello scontro diretto di novembre continua ad aumentare. (LaPresse) – IlVeggente.it Ad ogni modo la nazionale di Gattuso punta a chiudere il discorso per il secondo posto continuando a vincere e a fare over 2,5 come sempre capitato finora da quando il commissario tecnico calabrese ha preso il posto di Spalletti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di martedì 14 ottobre: Qualificazioni ai Mondiali e non solo

Altre letture consigliate

Serie di pronostici per tre eventi importanti nel corso di questa settimana. Si comincia martedì con lo scontro tra il roster di NXT e quello della TNA Wrestling. Si proseue poi sabato con tappa australiana per la WWE attraverso Crown Jewel. Si chiude domenica - facebook.com Vai su Facebook

Per la partita contro il Lecce sono stati inseriti 1.331 pronostici. Da martedì 16 settembre via alle previsioni di Psg-Atalanta. - X Vai su X

Pronostici qualificazioni ai Mondiali CAF 14 ottobre: ultima giornata da brividi - Qualificazioni ai Mondiali CAF, si conclude la fase a gironi: da monitorare la situazione della Nigeria, che rischia di rimanere fuori. Scrive ilveggente.it

I pronostici di domenica 12 ottobre: Qualificazioni ai Mondiali e non solo - I pronostici di domenica 12 ottobre, ci sono altre partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo anche Austria e Scozia ... Secondo ilveggente.it