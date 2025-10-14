I problemi tra Thailandia e Cambogia non sono ancora risolti
Non si può dire che la guerra tra Thailandia e Cambogia sia terminata, perché tecnicamente non ce n’è mai stata una. Ci sono stati degli scontri, degli scontri durissimi che hanno coinvolto artiglieria, aerei da combattimento, lanciarazzi e mortai, ma che non si sono trasformati in un conflitto vero e proprio. Complice l’intervento diplomatico della Malesia nei panni di presidente di turno dell’Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico (Asean), e pure quello di Donald Trump, con tanto di chiamata ai leader thailandesi e cambogiani, e minaccia di tariffe pesantissime in caso di mancata risoluzione delle controversie attraverso mezzi pacifici, Bangkok (sostenuta da Washington) e Phnom Penh (da Pechino) hanno concordato un cessate il fuoco “immediato e incondizionato”. 🔗 Leggi su It.insideover.com
