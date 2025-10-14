Domenica è andata in scena la prima del Macbeth di Giuseppe Verdi, diretto da Mario Martone con le scenografie di Mimmo Paladino, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Durante l’esecuzione del coro “Patria oppressa”, sullo sfondo sono state proiettate immagini in bianco e nero che evocavano scenari di distruzione, richiamando in particolare le devastazioni nella Striscia di Gaza. Ma non solo. Al termine dello spettacolo, sul palco sono salite le maestranze del teatro esponendo striscioni con le scritte: “Mai più vittime innocenti", "Mai più genocidi, "Mai più massacri”, accompagnati da bandiere palestinesi e ucraine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I pro Pal al Maggio Fiorentino. Striscioni sul palco: "Mai più genocidi"