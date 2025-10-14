I pro Pal al Maggio Fiorentino Striscioni sul palco | Mai più genocidi

Ilgiornale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica è andata in scena la prima del Macbeth di Giuseppe Verdi, diretto da Mario Martone con le scenografie di Mimmo Paladino, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Durante l’esecuzione del coro “Patria oppressa”, sullo sfondo sono state proiettate immagini in bianco e nero che evocavano scenari di distruzione, richiamando in particolare le devastazioni nella Striscia di Gaza. Ma non solo. Al termine dello spettacolo, sul palco sono salite le maestranze del teatro esponendo striscioni con le scritte: “Mai più vittime innocenti", "Mai più genocidi, "Mai più massacri”, accompagnati da bandiere palestinesi e ucraine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

i pro pal al maggio fiorentino striscioni sul palco mai pi249 genocidi

© Ilgiornale.it - I pro Pal al Maggio Fiorentino. Striscioni sul palco: "Mai più genocidi"

Scopri altri approfondimenti

pro pal maggio fiorentinoAl Maggio Fiorentino l'attualità del Macbeth di Giuseppe Verdi secondo Mario Martone - Nel ruolo del titolo Luca Salsi, mentre Vanessa Goikoetxea debutta come Lady Macbeth. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pro Pal Maggio Fiorentino