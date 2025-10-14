I precedenti inquietanti dei fratelli Ramponi

Dietro la deflagrazione che ha spazzato via tre carabinieri durante lo sfratto di un casolare rurale, si nasconde una storia che si protrae da mesi, anzi da anni, fatta di debiti, sfratti, tensioni e gesti estremi. I responsabili dell’esplosione sarebbero Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori, già coinvolti in almeno due precedenti episodi analoghi: nell’ottobre e nel novembre del 2024. Allora, la stessa dinamica - la saturazione dell’abitazione con gas - aveva rischiato di trasformarsi in tragedia, ma tutto si era risolto per il meglio grazie alla mediazione delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I precedenti inquietanti dei fratelli Ramponi

