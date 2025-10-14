I poliziotti sono andati a scuola di arti marziali
Gli agenti della polizia di Stato di Monza sono andati a scuola di arti marziali. Nelle giornate del 13, 14 e 15 ottobre ha infatti ospitato la terza edizione del corso “BJJ4Police – Brazilian Jiu Jitsu for Police”: un progetto esclusivo promosso dal SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sono 19 le misure cautelari che i poliziotti della #Squadramobile di Bologna hanno eseguito nei confronti dei componenti di gruppi criminali che si contendevano le piazze di spaccio di alcuni quartieri della città. Per saperne di più https://www.poliziadistato.it - facebook.com Vai su Facebook