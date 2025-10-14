I padroni di Parma e Piacenza Francesco Guarnaschelli presenta il suo libro al PalabancaEventi
Lunedì 20 ottobre alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini presentazione del volume "I padroni di Parma e Piacenza". Il volume sarà illustrato da Francesco Guarnaschelli in dialogo con Emanuele Galba.Agli intervenuti (con precedenza ai primi Soci e ai primi Clienti prenotati) sarà riservato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
Finisce il test amichevole tra Parma e Monza: vittoria per i padroni di casa - facebook.com Vai su Facebook
Under 18, il Parma crolla nel finale: a Napoli i padroni di casa vincono 4-1 Vai su X
"I padroni di Parma e Piacenza", Francesco Guarnaschelli presenta il suo libro al PalabancaEventi - Lunedì 20 ottobre alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini presentazione del volume "I padroni di Parma e Piacenza". Secondo ilpiacenza.it