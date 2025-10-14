Castel D’Azzano (Verona), 14 ottobre 2025 – Sono tre le vittime dell’ esplosione, avvenuta alle 3 di questa notte in un casolare a Castel D’Azzano, in provincia di Verona ( foto ): tre carabinieri di stanza a Padova e Mestre, di 36 e 56 anni. Una tragedia innescata da tre fratelli – Franco, Dino e Marina Luisa Ramponi, titolari di una azienda agricola – che da anni si opponevano resistendo allo sfratto e decidendo così di far esplodere volontariamente un casolare saturandolo di gas. I tre carabinieri facevano parte delle squadre speciali dell’Arma e al momento dell’esplosione erano presenti sul posto durante le operazioni di sgombero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I nomi, i volti e le storie dei carabinieri uccisi a Verona: Valerio Daprà aveva combattuto in Somalia, ma ha trovato la morte vicino a casa