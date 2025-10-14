i neroverdi in nazionale di ritorno alla spicciolata

Le parentesi ‘nazionali’ vanno a chiudersi (tra stasera e domani gli ultimi impegni) e il gruppo a disposizione di Fabio Grosso, che ieri ha cominciato la marcia di avvicinamento alla trasferta di Lecce con la quale i neroverdi si riaffacciano al campionato, si ingrossa. Del recupero di Berardi – ma qui le nazionali non c’entravano – si sa, e se ad esempio Lipani è impegnato oggi con l’under 21 dell’Italia che affronta l’Armenia e l’ultimo a rientrare sarà Fadera – per lui, dopo gli 8’ giocati con la maglia del Gambia contro il Gabon nel fine settimana, trasferta alle Seychelles in programma per oggi– sono in diversi ad avere già ‘assolto’ ai loro ‘obblighi internazionali’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

