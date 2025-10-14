I musici del terzo Millennio live per Salento Guitar festival
NARDO’NOVOLI - Doppia data per il concerto dal tema “Da Britten ai Beatles, Musica inglese dal ‘900”. Giovedì 16 ottobre al teatro comunale di Nardò e venerdì 17 ottobre al teatro comunale di Novoli con inizio alle 21. Sul palco I Musici del Terzo Millennio diretti dal Maestro Giovanni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondisci con queste news
Fa tappa Venerdì 17 Ottobre ore 21.00 al Teatro Comunale il SALENTO GUITAR FESTIVAL, @Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce - I Musici del Terzo Millennio in concerto in DA BRITTEN AI BEATLES, Musica inglese dal ‘900 Direttore, Giovanni Pel - facebook.com Vai su Facebook
Terzo Millennio - Giunto con successo al quindicesimo anno di attività, il Terzo Millennio dei fratelli Barile è ormai molto di più di un punto di ritrovo, si è infatti fatto conoscere su tutto il territorio nazionale ... Si legge su gamberorosso.it