I musici del terzo Millennio live per Salento Guitar festival

14 ott 2025

NARDO’NOVOLI - Doppia data per il concerto dal tema “Da Britten ai Beatles, Musica inglese dal ‘900”. Giovedì 16 ottobre al teatro comunale di Nardò e venerdì 17 ottobre al teatro comunale di Novoli con inizio alle 21. Sul palco I Musici del Terzo Millennio diretti dal Maestro Giovanni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

