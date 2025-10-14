I Mondiali Under 20 sono una riedizione di quelli in Qatar del 2022

Diceva Gary Lineker che a calcio ventidue persone rincorrono una palla per novanta minuti, e alla fine vince la Germania. Al di là della frustrazione tipicamente inglese, mutatis mutandis il concetto può essere applicato a grandi line alle competizioni mondiali per squadre nazionali nel periodo 2022-2025: la rassegna iridata in Qatar aveva infatti visto arrivare alle semifinali Francia, Marocco, Argentina e Croazia, mentre l'attuale campionato Under 20 – le fasi salienti sono in corso si svolgimento in Cile – presenta tra le magnifiche quattro. Francia, Marocco e Argentina, a cui si aggiunge la Colombia.

