I Mondiali Under 20 sono una riedizione di quelli in Qatar del 2022

Ilfoglio.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diceva Gary Lineker che a calcio ventidue persone rincorrono una palla per novanta minuti, e alla fine vince la Germania. Al di là della frustrazione tipicamente inglese, mutatis mutandis il concetto può essere applicato a grandi line alle competizioni mondiali per squadre nazionali nel periodo 2022-2025: la rassegna iridata in Qatar aveva infatti visto arrivare alle semifinali Francia, Marocco, Argentina e Croazia, mentre l’attuale campionato Under 20  – le fasi salienti sono in corso si svolgimento in Cile – presenta tra le magnifiche quattro. Francia, Marocco e Argentina, a cui si aggiunge la Colombia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

i mondiali under 20 sono una riedizione di quelli in qatar del 2022

© Ilfoglio.it - I Mondiali Under 20 sono una riedizione di quelli in Qatar del 2022

Altre letture consigliate

mondiali under 20 sonoI Mondiali Under 20 sono una riedizione di quelli in Qatar del 2022 - Argentina, Francia e Marocco sono in semifinale anche nella Coppa del mondo di categoria. Secondo ilfoglio.it

mondiali under 20 sonoItalia travolta dal soccer degli USA ai Mondiali U-20: Cremaschi del Parma affossa gli azzurri, ma è polemica sull'arbitro - L'Italia perde nettamente contro gli USA guidati da Cremaschi del Parma e saluta prematuramente il Mondiale Under 20 tra le polemiche per i rigori negati ... Da sport.virgilio.it

mondiali under 20 sonoMondiale Under 20: 3-0 all'Italia, gli Stati Uniti sono nei quarti - 0), guadagnando l'accesso ai quarti di finale del Mondiale Under 20 di calcio. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Under 20 Sono