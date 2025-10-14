I Modà attesa per La notte dei Romantici – Il tour si aggiungono nuove date

I Modà sono pronti a tornare con La notte dei Romantici – Il tour, al via tra meno di due settimane. Dopo il successo delle due date estive di Milano e Cagliari, che hanno celebrato oltre vent’anni di carriera, i Modà sono pronti a tornare con La notte dei Romantici – Il tour, al via tra meno di due settimane. Un nuovo viaggio live per festeggiare insieme al pubblico la lunga storia della band milanese. Già sold out le tappe di Padova, Roma e Bari, con nuove date aggiunte a Padova, Milano e Bari. Durante questi live nei principali palazzetti italiani il pubblico potrà festeggiare insieme a Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) la lunga storia della band milanese compreso l’ultimo singolo Come hai sempre fatto, una delle otto tracce inedite che fanno parte dell’ultimo album 8 canzoni (pubblicato in occasione dell’ultimo festival di Sanremo). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

