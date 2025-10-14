I miliziani di Hamas e la resa dei conti a Gaza | prigionieri fucilati in pubblico

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bbc verify, il team della testata britannica specializzata nell'analisi di materiale open source, ha confermato l'autenticità di alcuni video che mostrano delle esecuzioni pubbliche a Gaza city. Nei filmati si vedono degli uomini, alcuni sembrano indossare le fasce verdi di Hamas, sparare contro. 🔗 Leggi su Today.it

