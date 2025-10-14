I miliziani di Hamas e la resa dei conti a Gaza | prigionieri fucilati in pubblico

Bbc verify, il team della testata britannica specializzata nell'analisi di materiale open source, ha confermato l'autenticità di alcuni video che mostrano delle esecuzioni pubbliche a Gaza city. Nei filmati si vedono degli uomini, alcuni sembrano indossare le fasce verdi di Hamas, sparare contro. 🔗 Leggi su Today.it

Esatto, i miliziani di Hamas hanno sacrificato deliberatamente una popolazione del tutto priva di rifugi antiaerei, mentre loro si trinceravano nei tunnel

Sua madre è stata uccisa a 74 anni dai miliziani di Hamas nel Kibbutz Be'eri. Oggi costruisce percorsi di riconciliazione all'interno dell'organizzazione Parents Circle Family Forum: «Il perdono non mi interessa e non credo sia necessario. Basta essere capaci

Hamas e la resa dei conti nella Striscia con i clan rivali. Le ipotesi sul disarmo del gruppo islamista: condizioni e scenari - Israele arma i gruppi rivali mentre si discute del disarmo del movimento islamista

Così Hamas è stato convinto ad accettare il piano di Trump. Resa dei conti a Gaza City - Dopo due anni di guerra, gli emissari americani Kushner e Witkoff stringono la mano ai leader di Hamas e il cessate il fuoco diventa realtà.

La repressione di Hamas contro i clan ribelli a Gaza - Mentre può essere vero per alcuni, come la milizia di Yasser Abu Shabab, è possibile che l'accusa infamante di essere