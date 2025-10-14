I mieli dei prati dei Monti del Matese Presidio Slow Food
Tempo di lettura: 2 minuti I mieli dei prati dei Monti del Matese diventano Presidio Slow Food. Cinque apicoltori mantengono gli alveari a oltre seicento metri di altitudine, sul versante campano del Parco nazionale recentemente riconosciuto dal ministero dell’Ambiente. “ Il Matese – sottolinea Vincenzo D’Andrea, referente Slow Food del Presidio – è un massiccio carsico dell’Appennino centro-meridionale, diviso a metà tra Campania e Molise, e dalla scorsa primavera è Parco nazionale. L’area comprende cime montuose che raggiungono i duemila metri, Ci sono le doline, tipiche conche dovute alla dissoluzione della roccia, e abbondano i prati umidi, grazie soprattutto alla presenza di acqua nel sottosuolo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
