I miei capelli… Donald Trump furioso | l’attacco in pubblico

Un’inquadratura dal basso, a onor del vero impietosa come poche, che ne accentua i tratti più segnati dal tempo: la capigliatura un tempo fulva, ora resa evanescente da un gioco di luci e riflessi poco felice, il doppiomento in primo piano e quell’aria stanca che sembra voler smentire ogni pretesa di giovinezza. È questa l’immagine scelta da Time per la sua ultima copertina, dedicata al presidente degli Stati Uniti. E per Donald Trump, l’uomo che da sempre controlla ossessivamente la propria immagine pubblica, è stato un colpo durissimo. L’ira del tycoon non si è fatta attendere, nonostante il servizio celebrasse il suo recente successo diplomatico in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Altre letture consigliate

Questa mattina ho scelto di tagliare e donare i miei capelli. Li dono con la speranza di risollevare l’autostima che a volte alcune malattie portano. So che state affrontando una grande battaglia, ma sono anche consapevole che la state affrontando con una forz - facebook.com Vai su Facebook

Trump e Meloni, i post che mandano in tilt la sinistra: "Chi sei e da dove vieni" - Scambio di complimenti via social tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Come scrive iltempo.it

Trump fa i complimenti a Meloni: "Una donna giovane e bella e una politica molto rispettata" - Non mi sarebbe permesso dirlo negli Stati Uniti, di solito, lì è la fine della carriera se lo fai, ma correrò il rischio: è una donna giovane e bella. Si legge su msn.com

Tina Brown: «Trump e Melania sono entrambi crudeli, lui è un truffatore. Mio figlio? È autistico, aveva una richiesta particolare...» - Se dirigesse un giornale, metterebbe in copertina Giorgia Meloni, di cui «vorrebbe conoscere tutto». Da leggo.it