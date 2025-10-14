Rappresentava un vero e proprio tentacolo nel Fermano di un clan camorristico smantellato in Campania con una maxi operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. I militari dell’Arma avevano eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 50 persone, di cui 49 sottoposte alla custodia in carcere, una agli arresti domiciliari. Tra questi, c’era anche un 51enne di Fermo originario della Campania. Per lui e per gli altri componenti del clan, a conclusione delle indagini, è stato chiesto il rinvio a giudizio e dovranno comparire davanti al giudice per le udienze preliminare per la decisione finale e per chiedere eventuali riti processuali alternativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I lunghi tentacoli della Camorra. Piazze di spaccio pure nel Fermano