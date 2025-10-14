I libdem e il problema alla loro sinistra

I liberaldemocratici che stanno a sinistra Italia Viva, Azione, Partito Liberaldemocratico, perfino i residuali riformisti del Pd si dovranno pur porre una buona volta il serio problema della propria incompatibilità con i nemici di Israele. Se c'è un aspetto inquietante che gli scioperi e le manifestazioni della "settimana rossa" hanno messo in luce è che a sinistra abita e si alleva un cattivo sentimento antisionista che ahimè scivola in modo disinvolto nell'antisemitismo. C'è da meravigliarsene? Umberto Terracini dico: Umberto Terracini, padre costituente, comunista, perseguitato dal fascismo lo aveva previsto: "La crociata contro Israele è l'ultima incarnazione dell'antisemitismo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I libdem e il problema alla loro sinistra

