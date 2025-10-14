I gestori di Largo Maradona | Se le autorità non ci aiutano non lo riapriremo più per scelta nostra

Giornata di blitz al murales di Maradona presso i Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli. Le forze dell’ordine hanno popolato improvvisamente la zona ponendo sotto sequestro alcune magliette, cimeli e svariati gadget riguardanti l’ex numero 10 argentino. Durante le verifiche, gli agenti hanno proceduto al sequestro di cinque carretti per la vendita di bevande, rinvenuti abbandonati e incatenati sul suolo pubblico, privi di qualsiasi autorizzazione. Inoltre, due esercizi commerciali, uno alimentare e uno non alimentare, sono stati sottoposti a sequestro per l’assenza della necessaria autorizzazione all’esercizio in sede fissa, in violazione dell’art. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

