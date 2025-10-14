I Gemelli di Guidonia in tour nei teatri con Intelligenza Musicale 2.0
I Gemelli di Guidonia tornano sul palco dei teatri di tutta Italia con Intelligenza Musicale 2.0, un’esperienza interattiva inedita, ecco il calendario e i biglietti. Nella scorsa stagione teatrale il pubblico si è divertito molto e il “passaparola” lo ha reso un successo, ora i Gemelli di Guidonia tornano sul palco con Intelligenza Musicale 2.0, un concentrato di comicità, musica e tecnologia che si fondono in un’esperienza interattiva sorprendente. Un viaggio tra musica, ironia e innovazione che mette al centro il rapporto, sempre più complesso e divertente, tra l’essere umano e la tecnologia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
