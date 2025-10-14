I fratelli Ramponi che hanno fatto esplodere il casolare il precedente e le minacce | Pronti a saltare in aria

Nel novembre 2024 i due si erano barricati in casa minacciando di far esplodere tutta l'azienda agricola. I debiti accumulati e il mutuo ottenuto con una firma falsa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - I fratelli Ramponi che hanno fatto esplodere il casolare, il precedente e le minacce: «Pronti a saltare in aria»

Castel D'Azzano, chi sono i fratelli Ramponi che hanno fatto esplodere il casolare. Il precedente di un anno fa e le minacce: «Pronti a saltare in aria» - Nel novembre 2024, si erano barricati in casa minacciando di far esplodere tutta l'azienda agricola. msn.com scrive

