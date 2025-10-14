I fratelli Ramponi avrebbero usato una molotov | cos'è successo nell'esplosione del casolare a Castel d'Azzano

A Castel d’Azzano l’esplosione che ha ucciso tre carabinieri è stata "un fatto volontario", secondo il procuratore di Verona Raffaele Tito. Non era uno sfratto, bensì una perquisizione. L’innesco, forse con una molotov, sarebbe stato preparato da tempo dai fratelli Ramponi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Franco Ramponi e Maria Luisa, chi sono i fratelli fermati per l'esplosione al casolare. «Lui aveva già minacciato di darsi fuoco». I due precedenti un anno fa - facebook.com Vai su Facebook

Chi sono i fratelli #Ramponi di #CastelDAzzano che hanno causato la morte dei 3 #carabinieri: agricoltori e allevatori, un anno fa avevano già utilizzato delle bombole di gas per fermare lo sfratto. E avevano minacciato di darsi fuoco. - X Vai su X

“I fratelli Ramponi avrebbero usato una molotov”: cos’è successo nell’esplosione del casolare a Castel d’Azzano - A Castel d’Azzano l’esplosione che ha ucciso tre carabinieri è stata "un fatto volontario", secondo il procuratore di Verona Raffaele Tito ... Scrive fanpage.it

Chi sono i fratelli Ramponi: la casa fatta esplodere per evitare lo sgombero, le bombole di gas e molotov accatastate nelle stanze - Sono accusati di avere volontariamente causato la distruzione del loro casolare, che dovevano abbandonare per un provvedimento giudiziario. Riporta today.it

Castel d'Azzano, chi sono i tre fratelli Ramponi fermati dopo aver provocato l'esplosione - Chi sono i fratelli Ramponi fermati per l'esplosione in un casolare a Castel d'Azzano in cui sono morti tre carabinieri: il racconto di un vicino. Segnala virgilio.it