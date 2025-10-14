I fratelli Ramponi avrebbero usato una molotov | cos'è successo nell'esplosione del casolare a Castel d'Azzano

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castel d’Azzano l’esplosione che ha ucciso tre carabinieri è stata "un fatto volontario", secondo il procuratore di Verona Raffaele Tito. Non era uno sfratto, bensì una perquisizione. L’innesco, forse con una molotov, sarebbe stato preparato da tempo dai fratelli Ramponi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

fratelli ramponi avrebbero usato“I fratelli Ramponi avrebbero usato una molotov”: cos’è successo nell’esplosione del casolare a Castel d’Azzano - A Castel d’Azzano l’esplosione che ha ucciso tre carabinieri è stata "un fatto volontario", secondo il procuratore di Verona Raffaele Tito ... Scrive fanpage.it

fratelli ramponi avrebbero usatoChi sono i fratelli Ramponi: la casa fatta esplodere per evitare lo sgombero, le bombole di gas e molotov accatastate nelle stanze - Sono accusati di avere volontariamente causato la distruzione del loro casolare, che dovevano abbandonare per un provvedimento giudiziario. Riporta today.it

fratelli ramponi avrebbero usatoCastel d'Azzano, chi sono i tre fratelli Ramponi fermati dopo aver provocato l'esplosione - Chi sono i fratelli Ramponi fermati per l'esplosione in un casolare a Castel d'Azzano in cui sono morti tre carabinieri: il racconto di un vicino. Segnala virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Fratelli Ramponi Avrebbero Usato