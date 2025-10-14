I flussi elettorali in Toscana Vassallo | Voti della Lega verso i moderati del centrodestra
Firenze, 14 ottobre 2025 – Fratelli d'Italia in Toscana "in realtà è rimasta stabile, come il Pd. Certo, se si comparano i dati di oggi con le elezioni del 2020, ha vinto molto" in termini di consensi. Tuttavia "ancora non si era consumato il riequilibrio visto nel 2022". Ecco, "se si mettono a confronto i dati del 2022, del 2024 e del 2025, si vede che Fratelli d'Italia fa più o meno la stessa percentuale". Lo sottolinea il direttore dell' Istituto Cattaneo, Salvatore Vassallo, a Radio anch'io, su Radio 1. Anche il Pd ottiene "la stessa percentuale del 2020. Ha due punti in più di rispetto alle europee e alle politiche per una ragione che conosciamo: gli elettori del Pd votano molto più alle regionali di quelli di altri partiti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
