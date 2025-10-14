I Florio una dinastia | tour sui sovrani senza corona
Sabato 18 Ottobre alle 17:30 e domenica 19 Ottobre alle 10:30, unisciti a noi in un viaggio storico stimolante ed appassionante lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.PERCORSODa Piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
' - () Il Villino Florio è un edificio storico monumentale, sito nei pressi della Zisa a Palermo, in viale Regina Margherita. Oggi è sede di rappresentanza della Regione Siciliana. Tra il 1893 ed il 18 - facebook.com Vai su Facebook
I Florio, una dinastia: tour sui sovrani senza corona - Da Piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala, dal piano di San Giacomo a via Materassai, dove i Florio ebbero la drogheria e la prima casa. Lo riporta palermotoday.it