I figli usano gli smartphone sempre prima e i genitori non sanno bene cosa fare | lo studio e i consigli dell'esperta

Una nuova ricerca americana conferma l’utilizzo sempre più precoce di smartphone e social tra i bambini, con molti genitori che finiscono per concedere un device ai figli soprattutto per motivi legati alla sicurezza e alla possibilità di restare sempre in contatto. Madri e padri appaiono però consapevoli delle possibile conseguenze di un’esposizione digitale troppo intensa, anche se non sempre questi timori appaiono come prioritari rispetto ad altre esigenze educative. Sulla questione è intervenuta anche l'esperta di comunicazione Kara Alaimo, la quale ha invitato gli adulti a non demonizzare la tecnologia, ma a gestirla con regole chiare e consapevoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

