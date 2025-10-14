David Cunio (foto), 35 anni, elettricista e attore, e Ariel Cunio, 29 anni, informatico, figli di immigrati argentini e cresciuti nel kibbutz Nir Oz, sono stati rapiti il 7 ottobre 2023 insieme alla loro famiglia allargata mentre si nascondevano nella stanza di sicurezza. Per costringerli a uscire, gli aggressori appiccarono il fuoco alla casa. Quella dei Cunio era la famiglia con il maggior numero di ostaggi: otto in tutto. Sharon Aloni Cunio, 34 anni, moglie di David, e le loro gemelle di tre anni furono poi liberate durante la tregua di novembre 2023, insieme a Danielle Aloni, 44 anni, sorella di Sharon, e a sua figlia di cinque anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

I due fratelli argentini. Dal film al lieto fine