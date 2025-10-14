I disastri naturali sono costati all’Italia 30 miliardi le regioni più colpite
Un’analisi della Banca d’Italia ha studiato l’effetto dei disastri naturali che si sono abbattuti in Italia dal 2009 a oggi sulle imprese e sul tessuto produttivo delle regioni colpite. I risultati mostrano che, nonostante spesso il Sud sia stato colpito da eventi più distruttivi, è il Nord, per la densità del suo tessuto produttivo, a subire i danni maggiori e a essere maggiormente a rischio in futuro. La ricerca mostra inoltre un dato allarmante. Anche dopo anni e dopo che un’impresa ha completamente assorbito il danno causato dall’evento, i suoi profitti risultano più bassi di quelli di un’azienda che non ha mai subito un evento naturale catastrofico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
