Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi. Sono i due fratelli e sorella che nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 hanno saturato di gas il loro casolare a Castel d’Azzano, nel Veronese, e, secondo le prime ipotesi, con una molotov la donna ha fatto esplodere tutto mentre era in atto un tentativo di sgombero. Nella deflagrazione tre carabinieri hanno perso la vita e altre 15 persone sono rimaste ferite. Un triplice omicidio – ma ora la procura di Verona ragiona sull’ipotizzare la strage – per evitare che la loro abitazione fosse pignorata. Erano tutti e tre agricoltori e allevatori, con nessun legame al di fuori della famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I debiti e i precedenti: chi sono i fratelli Ramponi che hanno fatto saltare in aria il casolare di Castel d’Azzano