I concorsi truccati il primario che gioca a golf la dirigente che va dall’estetista | cosa c’è nella maxi inchiesta sull’Asl To4

La dirigente delle Professioni sanitarie dell’Asl To4 timbrava il cartellino e andava dall’estetista. Il primario di otorinolaringoiatria di Chivasso Libero Tubino, quando era in orario di lavoro, si divertiva bellamente sul green di un campo a golf. Le infermiere di Settimo Torinese abbandonavano gli anziani senza medicine perché durante la notte «volevano riposare». Per non parlare dei concorsi truccati, con candidati raccomandati che ricevevano le risposte del test il giorno prima. È un vero e proprio vaso di Pandora quello che la procura di Ivrea ha scoperchiato riguardo alla gestione della sanità pubblica nel Torinese e che ha portato i pm a iscrivere nel registro degli indagati 38 persone. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Domande in anticipo in cambio di favori: così funzionavano i concorsi truccati dell’Asl https://lastampa.it/torino/2025/10/14/news/domande_in_anticipo_in_cambio_di_favori_cosi_funzionavano_i_concorsi_truccati_dell_asl-15350492/?ref=twhpv… @LaStamp - X Vai su X

Anziani sedati e lasciati senza farmaci, fradici e sporchi per ore all’ospedale di Settimo. Infermieri non qualificati, appalti e concorsi truccati, dirigenti e primari che timbravano il cartellino ma poi andavano dall’estetista, dal parrucchiere, sul campo da golf: c’è di - facebook.com Vai su Facebook

Concorsi in Magistratura e all’Università truccati: storie e scandali senza fine - Il bando ‘ad personam’ che forse incarna meglio l’occasione perfetta per sistemare i parenti è quello in magistratura come dimostra la denuncia di un recente articolo pubblicato sul quotidiano la ... Riporta it.blastingnews.com

Il sequestro illegale, il concorso truccato, il bando su misura: storie (vere) di abusi che con Nordio non sono più reato. E i processi vanno in fumo - Secondo la ricercatrice, le condotte di questo tipo sono ormai “penalmente irrilevanti“: l’unico reato astrattamente ipotizzabile, infatti, sarebbe la violenza privata, che però non è quasi mai ... Si legge su ilfattoquotidiano.it