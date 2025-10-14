I commercialisti un pilastro del Paese
«I commercialisti devono diventare una professione sempre più attrattiva, soprattutto per i giovani, che rappresentano la risorsa su cui investire. È fondamentale far comprendere il valore di questa figura professionale, che tutela il risparmio delle famiglie ed è un partner strategico per gli imprenditori, supportandoli sia nella gestione quotidiana dell'attività sia nei momenti di difficoltà, come nelle crisi d'impresa. Si tratta di un ruolo di grande responsabilità e rigore, che incide in modo determinante sul tessuto economico e sociale del Paese». Con queste parole Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive a Montecitorio, ha aperto il Cnpr Forum speciale, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, dedicato al focus nazionale dell'Associazione Nazionale Commercialisti, ospitato a Verona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
