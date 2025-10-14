I cittadini ferraresi risparmiano ancora? Incontro pubblico su diritti doveri e tutele

14 ott 2025

Su iniziativa del senatore Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, sabato 18 ottobre dalle 10 alla Camera di Commercio di Ferrara si terrà il convegno ‘Cittadini che risparmiano ancora? Diritti, tutele e doveri’, organizzato in collaborazione con Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

